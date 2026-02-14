L'Ajax vince, ma l'Eredivisie è quasi finita: il PSV resta in vetta a +17
Dopo la sconfitta di ieri del PSV Eindhoven, in Eredivisie arriva una vittoria per l'Ajax (4-1 al Fortuna Sittard), che aggancia momentaneamente il Feyenoord al secondo posto in classifica. La prima della classe resta a +17 dal secondo posto, in attesa della sfida fra lo stesso Feyenoord ed il Go Ahead Eagles, prevista domani.
Il programma completo della 23^ giornata in Eredivisie
Venerdì 13 febbraio:
Volendam-PSV Eindhoven 2-1
Sabato 14 febbraio:
Heracles-NAC 0-1
Excelsior-AZ Alkmaar 1-2
Ajax-Fortuna Sittard 4-1
Groningen-Utrecht 1-2
Domenica 15 febbraio:
Feyenoord-Go Ahead Eagles
Heerenveen-Zwolle
Telstar-Twente
Sparta Rotterdam-NEC
La classifica aggiornata in Eredivisie:
1. PSV Eindhoven 59 punti (23 gare giocate)
2. Ajax 42 (23)
3. Feyenoord 42 (22)
4. NEC 41 (22)
5. Sparta Rotterdam 36 (22)
6. AZ Alkmaar 36 (23)
7. Twente 34 (22)
8. Groningen 31 (23)
9. Utrecht 30 (23)
10. Heerenveen 28 (22)
11. Fortuna Sittard 26 (23)
12. Excelsior 26 (23)
13. Zwolle 26 (22)
14. Volendam 24 (23)
15. Go Ahead Eagles 23 (22)
16. NAC 19 (23)
17. Telstar 17 (22)
18. Heracles 17 (23)