Alonso a rischio esonero al Real? Arriva il 'sostegno'... dal Camp Nou: "Xabi, resta"

Momento delicato per il Real Madrid e soprattutto per Xabi Alonso, il cui futuro sulla panchina dei Blancos appare sempre più traballante. La squadra viene dal ko in Champions League contro il Manchester City, mentre in campionato ha conquistato appena 1 successo nelle ultime 5 partite. I rivali del Barcellona, vincendo ieri in casa contro l'Osasuna, hanno consolidato il loro primato portandosi a +7 sui madrileni (che invece oggi affronteranno l'Alaves).

In caso di sconfitta contro i biancoblu allenati da Coudet, la possibilità dell'esonero potrebbe farsi più concreta per l'ex centrocampista di Liverpool, Real e Bayern. Non manca però il sostegno a Xabi Alonso, anche se in qualche caso è accompagnato da una notevole dose di ironia. Emblematico, in questo senso, quello che è accaduto ieri al Camp Nou nel corso del match tra Barcellona e Osasuna.

Come riportato da Mundo Deportivo, dopo il gol di Raphinha che ha sbloccato il risultato alcuni tifosi blaugrana hanno intonato il seguente coro: "Xabi, resta". Visti i risultati altalenanti del Real, evidentemente dal loro punto di vista una conferma di Xabi Alonso potrebbe favorire i catalani nella corsa al titolo. Una sorta di vendetta da parte dei supporters del Barça, visto che i sostenitori dei Blancos avevano fatto altrettanto con Xavi in occasione del Clasico di Liga andato in scena nell'aprile 2024.