Turchia, gabbiano colpito da una pallonata. Amatore salva l'animale con massaggio cardiaco

Un episodio incredibile ha animato la partita di calcio amatoriale tra Mevlanakapi Guzelhisar e Istanbul Yurdum Spor a Istanbul. Durante la prima metà del match, al 22', il gioco è stato interrotto per un incidente molto insolito: una gabbianella è stata colpita da una pallonata e è caduta sul terreno.

Senza esitazione, il capitano dei padroni di casa, Gani Catan, si è precipitato verso l’animale e con un massaggio cardiaco improvvisato ha tentato di rianimarlo. In meno di un minuto la gabbianella ha ripreso conoscenza, permettendo all’equipe medica presente di prenderla in cura. L'uccello ha riportato solo una ferita all'ala che gli impedirebbe di volare ma è in buone condizioni.

Il gesto di Catan ha commosso giocatori e spettatori: "Abbiamo perso la partita ai calci di rigore e non siamo riusciti a centrare la promozione", ha dichiarato il capitano di Istanbul Yurdum Spor, "ma salvare una vita è più importante di vincere un campionato". La scena ha fatto rapidamente il giro della stampa locale e dei social, diventando simbolo di sportività e compassione in un contesto di agonismo amatoriale. Una partita che resterà nella memoria dei presenti, non tanto per il risultato sportivo, quanto per il coraggio e la prontezza di riflessi del calciatore..