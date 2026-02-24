Rui Costa difende Prestianni: "Lo stanno etichettando come razzista, ma non lo è"

Prima della partenza del Benfica per Madrid, il presidente Manuel Rui Costa ha parlato con i giornalisti all’Aeroporto Humberto Delgado di Lisbona, affrontando diversi temi, tra cui la confusione avvenuta nel tunnel dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid (0-1). Riguardo alle immagini circolate, Rui Costa ha chiarito: "Voi avete le immagini. Invece di dire che sono andato a spintonare qualcuno, potevate semplicemente guardarle: non mentono. Sono entrato nel tunnel solo per calmare la situazione, vista la tensione al termine della partita. Non è successo nulla di grave, solo conversazioni".

Il presidente ha poi difeso apertamente Prestianni, protagonista di una sospensione provvisoria da parte della UEFA: "Una cosa non esclude l’altra, ma non possiamo dimenticare cosa è successo in casa. Valverde ha avuto un comportamento aggressivo e avrebbe dovuto saltare la partita. Noi crediamo nella parola del nostro giocatore. A Prestianni lo stanno etichettando come razzista, ma è tutto fuorché razzista. Posso garantirlo".

Rui Costa ha aggiunto: "Parlo una settimana dopo l’incidente, ed è facile da spiegare. Abbiamo informato i tifosi di tutti i procedimenti, difeso il giocatore quando necessario, e non era giustificato parlare del tema tutti i giorni. La sentenza reale non è ancora stata emessa, c’è una sospensione, ma non aveva senso discutere continuamente di un processo ancora in corso".