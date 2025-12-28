Tottenham, Thomas Frank: "Non siamo stati perfetti, ma mi prendo la voglia ed il carattere"

Vittoria importante quella raccolta dal Tottenham in trasferta nel derby londinese contro il Crystal Palace. Questa l’analisi ai microfoni ufficiali del club del tecnico Thomas Frank nel post partita: “Venire qui e vincere 1-0, in un posto difficile, contro un Crystal Palace forte mi rende felice. Non abbiamo concesso loro grandi transizioni, che è una delle loro maggior minaccia. Mi piace come siamo riusciti a posizionarci bene, a difendere e a resistere per tutta la partita”.

Ancora sulla partita: “In campo aperto penso che forse abbiamo concesso solo un'occasione, quando la palla è finita sul secondo palo e loro hanno tirato. Il resto sono stati calci piazzati su cui ci siamo difesi molto bene. Abbiamo avuto una bella mentalità, ne avevamo bisogno”.

Sull’importanza della vittoria: “Non si ottiene nulla se non si ottengono vittorie come queste. È qualcosa di cui sono molto soddisfatto in termini di resilienza. Non è stata una prestazione perfetta, per niente, ma la voglia, l'impegno, il carattere, tutto ciò che serve per essere una buona squadra. Quella è stata un'ottima base oggi, e ne sono molto soddisfatto”.