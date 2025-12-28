Chelsea-Aston Villa, indagine in corso per una bottiglia lanciata alla panchina di Emery

Il Chelsea sta investigando. Secondo quanto riferito dalla BBC, il club londinese sta portando avanti un'indagine dopo che una bottiglia è stata lanciata verso la panchina dell’Aston Villa in seguito alla sconfitta per 2-1 in Premier League a Stamford Bridge subita ieri.

La ricostruzione. Dopo il fischio finale, una bottiglia di plastica aperta è stata scagliata verso la panchina dei Villans in festa, bagnando membri dell'equipe di Unai Emery e giocatori con un liquido che sembrava essere acqua. Un componente dello staff ha indicato la zona da cui proveniva l'oggetto lanciato, che sembrava essere un settore con la presenza sia di tifosi del Chelsea sia di personale del club.

Al momento non è chiaro ancora chi sia il responsabile del gesto. Come anticipato, il Chelsea ha avviato un’indagine, ma al momento non ha rilasciato commenti ufficiali. Non è chiaro nemmeno se l’arbitro Stuart Attwell e i suoi assistenti abbiano visto l’incidente o se verrà incluso nel rapporto del direttore di gara, mentre manca ancora un commento eventuale della FA (Federcalcio inglese).

Ollie Watkins è stato il mattatore del Chelsea ieri sera, con una doppietta che ha ribaltato gli avversari a Stamford Bridge. La squadra di Unai Emery ha ora eguagliato il record del club con 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni e si trova al terzo posto, a tre punti dalla capolista Arsenal. I Blues di Enzo Maresca sono quinti, in attesa della classifica finale.