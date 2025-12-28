Caso Negreira, interviene anche Guardiola: "Ma quale scandalo, eravamo i più forti di tutti"

In Spagna tiene ancora banco il ‘caso Negreira’, ex numero due del Comitato Tecnico degli arbitri che avrebbe ricevuto somme di denaro dal Barcellona che ha portato il Real Madrid a scendere in campo per una battaglia legale. Nei giorni scorsi AS aveva dichiarato come il club di Florentino Perez starebbe seriamente considerando di richiedere un risarcimento di diversi milioni di euro nell’ambito del caso per aver subito un danno sportivo e istituzionale.

Nonostante il patron del club Joan Laporta avesse additato il caso come una campagna orchestrata per cercare di danneggiare la reputazione del Barça, la FIFA e la UEFA sarebbe pronta ad intervenire in prima persona, tanto che si parla già di una possibile esclusione della società catalana da una competizione europea per un anno.

Sulla vicenda, nelle ultime ore, si è espresso anche il tecnico del Manchester City Josep Guardiola, ex leggenda proprio del Barcellona sia da giocatore che da allenatore. Alla domanda su un commento riguardo al Negreira-gate, Pep ha risposto in modo seccato: “Quando ci sarà una sentenza darò una mia opinione. Fino a quel momento il presidente Laporta è innocente riguardo tutto ciò che le persone stanno dicendo sul Barcellona. Forse siete giovani e non vi ricordate come giocava quella squadra. Lo scandalo è su come giocavamo: vincevamo tutti i titoli perché eravamo più forti di tutti. Vi invierò i video per farvelo vedere”.