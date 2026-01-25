Il supertalento Dro Fernández dal Barça al PSG: ai catalani vanno 6 milioni di indennizzo

Il Paris Saint-Germain ha definito l'acquisto di Dro Fernández, gioiello del centrocampo del Barcellona, superando la concorrenza dei principali top club europei. Le due società hanno raggiunto un'intesa definitiva sulla base di una cifra leggermente superiore ai 6 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, un accorgimento che permetterà ai parigini di gestire l'operazione con maggiore flessibilità burocratica. Il trasferimento è ormai alle fasi finali e si attende solo l'annuncio ufficiale per sancire il passaggio del talento spagnolo all'ombra della Torre Eiffel.

Il diciottenne ha deciso di chiudere anticipatamente la sua esperienza alla La Masia per trasferirsi in Francia già in questa finestra di mercato di gennaio. Nonostante il forte legame con il club blaugrana, Fernández ha scelto di sposare il progetto dei campioni di Francia, convinto dalla prospettiva di un inserimento immediato in un contesto di respiro internazionale. Per il centrocampista è già pronto un contratto a lungo termine che lo legherà al club capitolino fino al 2030.

Con questa operazione, il PSG conferma la propria strategia orientata al reclutamento dei migliori profili giovanili del panorama mondiale. Sebbene nelle ultime settimane si fosse registrato l'interesse di diverse big europee, la determinazione della dirigenza parigina e la rapidità nel chiudere l'accordo con il giocatore hanno fatto la differenza. Il Barcellona perde così uno dei suoi pezzi pregiati, mentre il PSG si assicura uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo.