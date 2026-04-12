Vittoria a Bilbao e terzo posto consolidato: il Villarreal vola con Cardona e Gonzalez

Una prestazione di grande carattere e una vittoria pesantissima. Il Villarreal espugna il San Mames e aumenta il vantaggio sull'Atletico Madrid nella corsa al terzo posto. Decidono le reti segnate nel primo tempo da Cardona e Gonzalez, inutile e tardivo il gol di Guruzeta nel finale. Per i baschi ennesima battuta d'arresto in una stagione praticamente anonima e quindicesima sconfitta in campionato.

Questo il programma della 31^ giornata

Venerdì 10 aprile

Real Madrid - Girona 1-1

Sabato 11 aprile

Real Sociedad - Alavés 3-3

Elche - Valencia 1-0

Barcellona - Espanyol 4-1

Siviglia - Atletico Madrid 2-1

Domenica 12 aprile

Osasuna - Real Betis 1-1

Maiorca - Rayo Vallecano 3-0

Celta Vigo - Real Oviedo 0-3

Athletic Club - Villarreal 1-2

Lunedì 13 aprile

Levante - Getafe ore 21:00

Barcellona 79

Real Madrid 70

Villarreal 61

Atl. Madrid 57

Betis 46

Celta Vigo 44

Real Sociedad 42

Getafe 41

Osasuna 39

Espanyol 38

Ath. Bilbao 38

Girona 38

Vallecano 35

Valencia 35

Maiorca 34

Siviglia 34

Alaves 33

Elche 32

Oviedo 27

Levante 26