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Vittoria a Bilbao e terzo posto consolidato: il Villarreal vola con Cardona e Gonzalez

Vittoria a Bilbao e terzo posto consolidato: il Villarreal vola con Cardona e GonzalezTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
ieri alle 23:08Calcio estero
Michele Pavese

Una prestazione di grande carattere e una vittoria pesantissima. Il Villarreal espugna il San Mames e aumenta il vantaggio sull'Atletico Madrid nella corsa al terzo posto. Decidono le reti segnate nel primo tempo da Cardona e Gonzalez, inutile e tardivo il gol di Guruzeta nel finale. Per i baschi ennesima battuta d'arresto in una stagione praticamente anonima e quindicesima sconfitta in campionato.

Questo il programma della 31^ giornata
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1

Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alavés 3-3
Elche - Valencia 1-0
Barcellona - Espanyol 4-1
Siviglia - Atletico Madrid 2-1

Domenica 12 aprile
Osasuna - Real Betis 1-1
Maiorca - Rayo Vallecano 3-0
Celta Vigo - Real Oviedo 0-3
Athletic Club - Villarreal 1-2

Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe ore 21:00

Barcellona 79
Real Madrid 70
Villarreal 61
Atl. Madrid 57
Betis 46
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Getafe 41
Osasuna 39
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Maiorca 34
Siviglia 34
Alaves 33
Elche 32
Oviedo 27
Levante 26

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