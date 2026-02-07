Bundesliga, Bayer Leverkusen fermato dal Borussia Monchengladbach: finisce 1-1
Non riesce il colpo esterno al Bayer Leverkusen. Contro il Borussia Mönchengladbach le Aspirine falliscono l'opportunità di accorciare a -1 dal quarto posto dello Stoccarda. Il finale è 1-1: al 10' il vantaggio del Gladbach siglato da Engelhardt, poi sul finale di frazione l'autorete di Sander ristabilisce la parità. Di seguito risultati, recap e classifica aggiornata.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Union Berlino-Eintracht Francoforte 1-1
Sabato 7 febbraio
Friburgo-Werder Brema 1-0
Heidenheim-Amburgo 0-2
Mainz-Augsburg 2-0
St. Pauli-Stoccarda 2-1
Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-2
Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen
Domenica 8 febbraio
Colonia-Lipsia
Bayern Monaco-Hoffenheim
CLASSIFICA
Bayern Monaco 51
Borussia Dortmund 48*
Hoffenheim 42
Stoccarda 39*
Lipsia 36
Bayer Leverkusen 36
Friburgo 30*
Eintracht Francoforte 28*
Union Berlino 25*
Colonia 23
Amburgo 22
Augsburg 22*
Borussia Monchengladbach 22*
Mainz 21*
Wolfsburg 19*
Werder Brema 19*
St. Pauli 17*
Heidenheim 13*
*una partita in più