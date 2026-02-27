Messi racconta la proposta di matrimonio ad Antonela. E poi: "Mi piacerebbe vivere a Barcellona"

Non un colpo di scena, ma un momento costruito con naturalezza. Lionel Messi ha svelato un retroscena intimo della sua vita privata nel podcast Miro de Atrás, tornando al periodo in cui viveva a Barcellona e alla proposta di matrimonio ad Antonela Roccuzzo.

“Stavamo insieme da molti anni e avevamo già due figli, Thiago e Mateo”, ha raccontato la Pulce. “Una sera siamo usciti a cena a Barcellona, in un hotel, abbiamo passato la notte lì ed è stato in quel momento che le ho chiesto di sposarmi. In fondo lo sapevamo già entrambi, ma è stato fatto in modo romantico”. Messi ha poi chiarito come non si sia trattato di una decisione improvvisa: “Non è stato un ‘sposiamoci e basta’. Era più l’idea di ufficializzare, fissare una data”.

La loro storia affonda le radici lontano dal calcio: i due si conoscono fin da bambini a Rosario, quando avevano appena nove anni. La relazione è iniziata ufficialmente nel 2007, mantenuta segreta per due stagioni prima di diventare pubblica. Il matrimonio è arrivato il 30 giugno 2017, sempre a Rosario, davanti a familiari e amici.

Oggi Messi vive a Miami con la famiglia ed è legato all’Inter Miami fino al 2028, ma non ha nascosto un desiderio: “Mi piacerebbe tornare a vivere a Barcellona”.