Jovic-show nel derby di Atene: poker al Panathinaikos di Benitez, AEK ai suoi piedi

Luka Jovicè già entrato nella leggenda dell’AEK Atene e del derby ateniese contro il Panathinaikos. Dopo la tripletta segnata all’andata, l’ex attaccante di Milan e Fiorentina ha firmato tutti e quattro i gol nel roboante 4-0 che ha demolito la squadra di Benitez, portando i gialloneri a raggiungere il PAOK in vetta alla classifica della Super League.

Il serbo, arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo l’ultima stagione in Serie A, ha vissuto un avvio difficile in Grecia, con un solo gol nei primi dieci incontri. Poi la svolta: il 3-2 dell’andata contro il Panathinaikos ha acceso la fiducia, e da quel momento Jovic è diventato una macchina da gol. Con la quaterna di ieri è salito a 11 reti negli ultimi sei match di campionato e a 15 complessive in 27 partite stagionali, considerando anche la Conference League, dove l’AEK ha raggiunto gli ottavi di finale.

Nonostante la delusione in Coppa di Grecia, eliminato dall’OFI, il serbo sta vivendo una vera rinascita. La scelta di lasciare l’Italia e rilanciarsi in Grecia sembra dunque perfetta: classe 1997, ancora giovane, Jovic potrebbe presto attirare nuovamente l’interesse dei grandi campionati europei, compresa la Serie A dove aveva segnato 14 gol in 69 partite tra Fiorentina e Milan.