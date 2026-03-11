Alvarez brilla con l’Atletico Madrid, ma non assicura nulla sul futuro: “Forse sì, forse no…”

Protagonista assoluto nella sfida tra Atletico Madrid e Tottenham, Julian Alvarez ha trascinato i Colchoneros con una prestazione di altissimo livello. L’attaccante argentino ha firmato una doppietta, servito l’assist per il primo gol e confermato di attraversare uno dei momenti migliori della stagione. Una prova decisiva che ha contribuito al successo per 5-2 e che avvicina sensibilmente la squadra spagnola ai quarti di finale di Champions League.

Al termine della partita, però, l’attenzione si è spostata anche sul suo futuro. Negli ultimi mesi il nome di Julian è stato accostato con insistenza al Barcellona, ma il giocatore ha preferito non alimentare ulteriormente le speculazioni. “Non ho niente da dire. Se ne parla molto, anche sui social media: ognuno dice la sua e tutto esplode. Io non ho mai detto niente”, ha spiegato l’argentino ai giornalisti. “Sto bene qui, sono molto felice e sto lottando in tutte le competizioni”.

L'ex Manchester City ha ribadito lo stesso concetto anche quando gli è stato chiesto direttamente della sua permanenza all’Atletico: “Non lo so. Forse sì, forse no… non si sa mai. È una domanda che mi fanno spesso, ma io sono felice qui. Sono concentrato sul lavoro quotidiano, voglio migliorare e dare il massimo per la squadra”. L'argentino ha poi sottolineato il forte legame con l’ambiente rojiblanco: “Non ho mai detto nulla di negativo sul club. Sono molto grato e i tifosi mi hanno sempre dimostrato tanto affetto”.