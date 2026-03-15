Man City, altri punti persi. L'Arsenal scappa, ma Rodri: "Possiamo farcela, è già successo"

"Sono deluso, ma allo stesso tempo orgoglioso dei miei compagni. Ci abbiamo provato in tutti i modi". Parole che sanno di delusione e frustrazione quelle del Pallone d'Oro del 2024 Rodri, nonché centrocampista del Manchester City, dopo il deludente pareggio (1-1) con il West Ham ieri che ha permesso all'Arsenal di scappare ulteriormente in vetta a +9. Intervenuto ai canali ufficiali del club blues, lo spagnolo ha spiegato: "Ma alla fine penso che sia stato il tema ricorrente di questa stagione. A questo livello non basta creare: bisogna buttarla dentro, ed è quello che ci sta mancando".

Rodri però non ha ancora perso la speranza per il titolo della Premier League, sebbene si sia presentato visibilmente atterrito dopo il passo falso con il West Ham: "Non ha senso abbassare la testa. È il momento di recuperare la giusta mentalità per ripartire, abbiamo ancora grandi traguardi per cui lottare. Sappiamo che potrebbe essere difficile, ma in casa siamo forti".

C'è ancora lo scontro diretto e proprio a Etihad Stadium con i Gunners (il 19 aprile) che fa ancora sperare il City e Rodri nella Premier League, al netto di tutto. "Io chiedo alle persone di credere, di sostenere sempre la squadra in ogni momento. Io ci credo davvero, credo che possiamo farcela sul serio. Questa squadra lo ha dimostrato più e più volte. Allora rendiamo questo stadio un posto difficile nel quale venire a giocare".