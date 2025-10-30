Dalla Russia: lo Spartak Mosca ci ha provato, ma Xavi ha snobbato la panchina

Libero di firmare con qualsiasi club dalla sua partenza dal Barcellona nel giugno 2024, Xavi invece si sta prendendo il suo tempo prima di tuffarsi a capofitto in un nuovo progetto. Sono state variegate e numerose le richieste ricevute da club prestigiosi tra cui Manchester United, Ajax Amsterdam e Al-Ittihad, ma l’iconico ex centrocampista blaugrana non ha ancora dato il suo via libera a nessuno.

Secondo il media Metaratings.ru, è comparso un nuovo interessato: lo Spartak Mosca è l’ultimo club ad aver tentato la fortuna nel convincere il tecnico spagnolo a trasferirsi in Russia nell’ambito di un progetto ambizioso guidato da Francis Cagigao, il nuovo direttore sportivo del club. All’inizio della stagione, era stato il Bayer Leverkusen a pensare a lui (prima di ingaggiare mister Hjulmand), ma ancora una volta Xavi aveva declinato.

E lo Spartak? Stando a quanto riferito, Xavi non è stato convinto dai contorni del progetto moscovita, preferendo attendere un’opportunità più in linea con la sua visione del gioco e della gestione sportiva. Oltre che del livello atteso. Da parte sua, Xavi, ancora senza panchina dopo oltre un anno, attende solo la panchina giusta per dare seguito alla sua carriera da allenatore. Invece Dejan Stankovic, noto ex centrocampista dell'Inter, è ancora in bilico allo Spartak e il club russo dovrà cercare un’altra soluzione rispetto al tecnico 45enne.