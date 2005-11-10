Bayern, manca ancora il rinnovo di Kane. Il presidente: "Sono molto ottimista". Le ultime

Al termine di questa stagione, se non arriverà il rinnovo, Harry Kane sarà uno svincolato di lusso nel panorama calcio mondiale. Il Bayern Monaco sta portando avanti le negoziazioni con relative pratiche per il nuovo contratto (biennale o triennale, si vocifera), da mesi ormai alle prese con i dialoghi insieme all'entourage del bomber inglese tra l'altro in lizza per il Pallone d'Oro. D'altronde 61 gol in 51 partite sono numeri da fantascienza per il 33enne inglese, che ha trascinato fino alla medaglia di bronzo la Nazionale di Tuchel ai Mondiali 2026. Ma quale futuro lo attende?

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Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha assicurato che le trattative per il rinnovo di Kane stanno procedendo in modo positivo. In un'intervista rilasciata alla BILD, noto quotidiano tedesco, ha rivelato: "Sono molto ottimista. So da Jan Dreesen e dal consiglio di amministrazione che le trattative vanno a meraviglia, oltre al fatto che Harry e la sua famiglia si sentono felicissimi a Monaco. Per questo spero che arriveremo presto a un accordo".

Una precisazione

Il presidente del club bavarese, inoltre, ha negato che esista una divergenza sulla durata del contratto, nel mezzo delle notizie vedrebbero Kane desideroso di estendere l'accordo per tre anni contro un'offerta del Bayern per due stagioni. Hainer ha precisato: "No, assolutamente. Si tratta di numerosi dettagli, come i diritti d'immagine e i diritti personali, e lavoreremo per risolverli. La questione non ha a che fare con la durata del contratto".