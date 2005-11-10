Bayern Monaco, Freund sul rinnovo di Kane: "Tutti sanno le nostre intenzioni, non ci sono novità"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund ha fatto chiarezza sulla situazione contrattuale di Harry Kane, il cui attuale accordo con il club bavarese scadrà al termine della prossima stagione. Interpellato sullo stato delle trattative, il dirigente ha confermato la volontà reciproca di proseguire insieme, pur frenando sulle tempistiche di un annuncio imminente.

"Al momento non ci sono novità. Le trattative stanno andando bene, siamo molto, molto positivi", ha dichiarato Freund. "Tutti sanno che vogliamo assolutamente prolungare il contratto di Harry. Si trova estremamente a proprio agio qui, ma lo abbiamo già detto molte volte". Il club tedesco punta a blindare il bomber inglese con un prolungamento fino al 2029, consolidando il perno del proprio reparto offensivo.

Lo scenario in caso di stallo: "Finche l'inchiostro non è asciutto..."

Nonostante l'ottimismo ostentato dalla dirigenza, Freund non ha nascosto che nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo, rispondendo con pragmatismo a chi ipotizzava un possibile stallo nelle negoziazioni: "Uno scenario del genere esiste sempre finché l'inchiostro non è asciutto", ha ammesso il direttore del Bayern, lasciando intendere che, sebbene la volontà di chiudere l'accordo sia forte, i dettagli finali richiedono ancora tempo prima di arrivare alla fumata bianca definitiva.