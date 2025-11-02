Kimpembe, oggi in Qatar: "Impossibile giocare in Francia in una squadra diversa dal PSG"

Presnel Kimpembe ha rilasciato un'intervista a Foot parlando della sua esperienza al Qatar SC e tornando alla sua lunga esperienza al Paris Saint-Germain:

Rimpianti per non aver chiuso la carriera al PSG? "No, non ho rimpianti. Vivo la vita come deve essere, passo dopo passo. Sono molto felice di essere qui oggi. Ho fatto tutto quello che dovevo con il PSG, e non ho rimpianti. Ho vinto tutto. Grazie a Dio, sono molto felice. Si va avanti, la vita non si ferma".



Hai pensato di continuare la carriera in Ligue 1, ma non al PSG?

"No, no, no! Per me era impossibile giocare in Francia in una squadra diversa dal PSG. È anche uno dei motivi per cui sono venuto qui, perché non volevo trovarmi a giocare contro il club dove sono cresciuto. Sarebbe stata una grande sfida e una battaglia personale. Non volevo arrivare a quel punto, perché emotivamente mi avrebbe segnato".