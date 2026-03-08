Kompany senza paura: chi è il 17enne Maycon Cardozo, all'esordio con i big del Bayern

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:12
Yvonne Alessandro

Vincent Kompany l'ha rifatto. Dopo aver scovato Lennart Karl dalle giovanili, venerdì sera contro il Borussia Mönchengladbach l'allenatore del Bayern Monaco ha inserito nell'ultima mezz'ora di gara un gioiellino di casa. Maycon Cardozo, ala destra brasiliana e classe 2008, talento da vendere che si è messo in mostra per la prima volta in prima squadra.

Chi è
Dal Brasile alla Thailandia, fino agli allenamenti della prima squadra del Bayern Monaco e ora al debutto in Bundesliga a soli 17 anni. Ha trascorso gran parte della sua infanzia in Thailandia, dove il padre giocava come professionista. Nella STB Sports Thai Bavaria Academy, che collabora strettamente con il club bavarese, ha giocato in diverse squadre giovanili prima di compiere il salto nella squadra internazionale U18 della Global Academy. Grazie alle sue ottime prestazioni, si è assicurato un posto nel progetto World Squad del Bayern.

Il progetto World Squad
Ogni anno con questa collaborazione talenti di tutto il mondo possono mettersi in mostra. Oggi il responsabile è Roy Makaay, l'ex bomber che ha militato nei Die Roten dal 2003 al 2007. Cardozo è arrivato lì a 15 anni, il più giovane tra tutti ma una predisposizione al calcio innata. Da lì, il classe 2008 brasiliano si è fatto strada attraverso l'U17 fino agli allenamenti con i giganti di Kompany. Un infortunio alla spalla ha rallentato il processo, ma la scorsa estate è passato nell'U19.

L'identikit
Tecnica cristallina, abile nel dribbling, agile, veloce e pericoloso al tiro con entrambi i piedi. Alto 1,65 metri, all'incirca quanto Karl, solo due giorni prima del debutto in Bundesliga Cardozo ha firmato un nuovo contratto pluriennale con il Bayern Monaco. E a 17 anni e 147 giorni è diventato il settimo debuttante più giovane nella storia del club bavarese in campionato. Intatto il primato di sempre, che resta nelle mani di Paul Wanner a 16 anni e 15 giorni. Cardozo però è l'ennesimo teenager schierato in campo da Kompany nel corso della stagione corrente. La linea verde ai Die Roten ormai è sacra.

