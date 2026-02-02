Merino out, l'Arsenal tenta un colpaccio last-minute: contatti con il Newcastle per Tonali

L’Arsenal prova il colpo a sorpresa nelle ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Germania, il club londinese starebbe spingendo con decisione per tentare l’assalto a Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, in quello che sarebbe uno dei trasferimenti più clamorosi del Deadline Day.

Per i Gunners è stato finora un gennaio da spettatori: nessun innesto e una strategia improntata alla continuità. A poche ore dalla chiusura della finestra invernale, lo scenario potrebbe cambiare improvvisamente, anche a causa dell'infortunio di Mikel Merino. L’interesse per Tonali è emerso solo nelle ultimissime ore, cogliendo di sorpresa addetti ai lavori e tifosi, anche perché in precedenza non erano filtrati segnali di un’attenzione concreta dell’Arsenal verso il centrocampista italiano.

I contatti diretti tra Arsenal e Newcastle sarebbero già avvenuti, con il club del nord di Londra deciso a verificare la fattibilità dell’operazione, che però si preannuncia estremamente complessa: i bianconeri non avrebbero alcuna intenzione di aprire alla cessione del giocatore a ridosso della chiusura del mercato. Con così poco tempo a disposizione, perdere un elemento chiave del centrocampo senza la possibilità di individuare un sostituto adeguato rappresenterebbe un rischio troppo elevato.