L'Algeria sogna un altro colpaccio: dopo il figlio di Zidane anche il fratellino di Mbappe?

Il calcio algerino, da diversi anni, prova a rinforzarsi cercando di convincere i giocatori con doppia nazionalità a scegliere di rappresentare la nazionale nordafricana. Dopo l’esordio di Luca Zidane lo scorso mese, un altro nome importante emerge nel taccuino della Federazione: Ethan Mbappé, fratello minore di Kylian.

Secondo il media Win Win, il 18enne del Lilla può rappresentare l’Algeria grazie alle origini materne (lFayza Lamari è algerina). Già protagonista nelle selezioni giovanili francesi, il giovane centrocampista potrebbe dunque cambiare nazionalità sportiva e vestire la maglia dei Fennec. La FAF sarebbe intenzionata a coinvolgere subito Ethan, approfittando del suo talento per rafforzare il gruppo. Resta da capire se il giocatore, cresciuto nel calcio transalpino, accetterà la proposta, magari con la prospettiva di disputare il Mondiale.

Questa strategia si inserisce in un progetto più ampio della FAF, volto ad attrarre i giovani talenti "all'estero" per arricchire la rosa della nazionale, come avvenuto anche con il Marocco, rinforzatosi con Brahim Diaz. Per Ethan Mbappé si tratterebbe della prima grande scelta della carriera, che potrebbe influenzare il suo futuro sportivo. Ora tutti attendono la risposta.