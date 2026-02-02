Ufficiale
Doppio colpo per il Lille nell'ultimo giorno di mercato: ecco Edjouma e Perrin
Due acquisti per il Lille nell'ultimo giorno della finestra invernale di mercato. Il club del Nord della Francia si è assicurato Gaetan Perrin, centrocampista di 29 anni proveniente dal Krasnodar e Noah Edjouma, attaccante 20enne in arrivo dal Tolosa. Per Perrin accordo fino al 2028, per Edjouma fino al 2030.

