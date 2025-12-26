Saudi Pro League, Inzaghi mette pressione a CR7: l'Al Hilal rischia, poi vince e sale a -1
Il gol di Malcom è stato sufficiente per permettere all’Al-Hilal di resistere a un tentativo di rimonta tardiva dell’Al-Khaleej e continuare il loro inizio imbattuto nella Saudi Pro League con una vittoria per 3-2. La banda di Simone Inzaghi è partita bene, con la rete di Kanno in apertura e il raddoppio dell'ex Lazio Milikovic-Savic al 39° minuto.
L'ex Milan Theo Hernandez è stato a un passo dal segnare il terzo gol, ma è stato Malcom a calare il tris dalla lunga distanza. Nel finale i due gol dell’Al-Khaleej hanno ridotto il passivo, ma alla fine l'ex allenatore dell'Inter strappa tre punti e si piazza a -1 dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.
Saudi Pro League, 11a giornata
25 dicembre
Al Fayha - Al Hazem 0-0
NEOM SC - Al Najma 2-1
Al Riyadh - Al Ettifaq 0-2
26 dicembre
Al Fateh - Al Ahli 2-1
Al Kholood - Al Taawon 0-2
Al Hilal - Al Khaleej 3-2
27 dicembre
Al Qadsiah - Damac
Al Nassr - Al Okhdood
Al Ittihad - Al Shabab
Classifica aggiornata
1. Al Nassr 27 punti*
2. Al Hilal 26
3. Al Taawon 25
4. Al Ahli 19
5. Al Qadsiah 17*
6. NEOM SC 17
7. Al Ettifaq 15
8. Al Khaleej 14
9. Al Ittihad 14*
10. Al Fayha 12
11. Al Hazem 10
12. Al Kholood 9
13. Al Shabab 8*
14. Al Fateh 8
15. Al Riyadh 8
16. Al Okhdood 5*
17. Damac 5*
18. Al Najma 1
*una gara in meno