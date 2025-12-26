Saudi Pro League, Inzaghi mette pressione a CR7: l'Al Hilal rischia, poi vince e sale a -1

Il gol di Malcom è stato sufficiente per permettere all’Al-Hilal di resistere a un tentativo di rimonta tardiva dell’Al-Khaleej e continuare il loro inizio imbattuto nella Saudi Pro League con una vittoria per 3-2. La banda di Simone Inzaghi è partita bene, con la rete di Kanno in apertura e il raddoppio dell'ex Lazio Milikovic-Savic al 39° minuto.

L'ex Milan Theo Hernandez è stato a un passo dal segnare il terzo gol, ma è stato Malcom a calare il tris dalla lunga distanza. Nel finale i due gol dell’Al-Khaleej hanno ridotto il passivo, ma alla fine l'ex allenatore dell'Inter strappa tre punti e si piazza a -1 dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Saudi Pro League, 11a giornata

25 dicembre

Al Fayha - Al Hazem 0-0

NEOM SC - Al Najma 2-1

Al Riyadh - Al Ettifaq 0-2

26 dicembre

Al Fateh - Al Ahli 2-1

Al Kholood - Al Taawon 0-2

Al Hilal - Al Khaleej 3-2

27 dicembre

Al Qadsiah - Damac

Al Nassr - Al Okhdood

Al Ittihad - Al Shabab

Classifica aggiornata

1. Al Nassr 27 punti*

2. Al Hilal 26

3. Al Taawon 25

4. Al Ahli 19

5. Al Qadsiah 17*

6. NEOM SC 17

7. Al Ettifaq 15

8. Al Khaleej 14

9. Al Ittihad 14*

10. Al Fayha 12

11. Al Hazem 10

12. Al Kholood 9

13. Al Shabab 8*

14. Al Fateh 8

15. Al Riyadh 8

16. Al Okhdood 5*

17. Damac 5*

18. Al Najma 1

*una gara in meno