Ufficiale Lo Schalke risolve il contratto di Younes: "Non avrebbe avuto spazio, colga altre opportunità"

Lo Schalke 04 ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto di Amin Younes, valido fino al termine della stagione, con effetto immediato. La decisione, comunicata personalmente dal direttore sportivo Frank Baumann, nasce dalla volontà di offrire al giocatore maggiori opportunità di impiego altrove, considerando che il recente mercato invernale ha ridotto le sue possibilità di spazio in squadra.

Baumann ha spiegato: "Dopo un mercato invernale per noi molto positivo, le possibilità di utilizzo per Amin erano ormai molto limitate. Vogliamo dargli la possibilità di cogliere altre opportunità, anche nelle ultime giornate del mercato invernale". Il club ha ringraziato Younes per il contributo dato in 18 mesi, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Anche il giocatore ha voluto salutare: "Sono molto grato per il tempo trascorso allo Schalke e per tutte le esperienze vissute. Un ringraziamento speciale va alla società, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e, soprattutto, ai tifosi per il sostegno costante. Auguro al club il meglio per il finale di stagione e per il futuro". Durante la sua esperienza con la maglia blu, Younes ha collezionato 31 presenze, segnando due gol e servendo tre assist. La separazione consente ora al centrocampista di 29 anni di cercare nuove sfide.