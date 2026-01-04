Rice trascina l'Arsenal, Arteta lo incorona: "È tra i migliori al mondo". E svela un retroscena

Vittoria fondamentale quella ottenuta dall’Arsenal sul campo del Bournemouth, che li porta a sei punti dal secondo posto dell’Aston Villa. Al termine del match ha analizzato così il successo il tecnico Mikel Arteta, iniziando da una considerazione sul perché la sua squadra segna spesso ad inizio secondo tempo: “Perché cerco di imparare cosa accade nel primo tempo, quali sono gli aspetti su cui lavorare e far mettere in pratica ciò ai miei giocatori. L’intervallo è un momento importante, in cui si raccolgono molte informazioni, e dove si può respirare, riflettere, prendere decisioni e lanciare messaggi per vincere le partite”.

Sui due gol realizzati da Rice: “Vi svelo una cosa: non sapevo nemmeno se sarebbe potuto essere a disposizione, non era al 100% e ogni minuto in più che poteva giocare era importante. Il modo in cui è sceso in campo, segnando due gol, è stato eccezionale. Ha mandato un messaggio davvero importante al resto della squadra. Lui ha la capacità di segnare, lo ha fatto in modo simile in entrambe le azioni: è molto costante in questo. Se è uno dei migliori centrocampisti al mondo? Per me sì. Declan aggiunge costantemente qualcosa al suo gioco e alla sua leadership. Non vedo dove possa fermarsi perché può ancora migliorare in molti aspetti e vuole farlo. È un giocatore fondamentale per noi”.

Sugli obiettivi: “Fissare degli obiettivi non basta, serve un piano per realizzarli. Ogni partita richiede molta energia, molta voglia e molta concentrazione. Adesso abbiamo nove partite da giocare, è uno sforzo importante visto il carico degli ultimi due mesi. Ma vedo il costante coinvolgimento dei miei giocatori e penso che siamo pronti per affrontarle”.