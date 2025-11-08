Ligue 1, 12^ giornata: De Zerbi per il riscatto e per la vetta, spicca Monaco-Lens
Prosegue oggi la 12^ giornata di Ligue 1, con tre partite decisamente da seguire. Scende in campo per primo il Marsiglia di De Zerbi, reduce da una sconfitta dolorosa in Champions League per mano dell'Atalanta e rimediata non senza polemiche. L'OM ha l'occasione di portarsi momentaneamente davanti al PSG, a patto di avere la meglio al Velodrome contro il Brest. Il match di cartello del sabato di calcio francese è però quello che mette di fronte Monaco e Lens: gli ospiti hanno 22 punti come il Marsiglia, mentre i monegaschi ne hanno 20. L'alta classifica della Ligue 1, dunque, in giornata può subire più di uno scossone. A chiudere il quadro di oggi, ecco Le Havre-Nantes: i padroni di casa vogliono allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, obiettivo condiviso dagli ospiti in maglia gialloverde che hanno gli stessi punti del Lorient terzultimo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
PROGRAMMA 12^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Paris FC-Rennes 0-1
Sabato 8 novembre
Marsiglia-Brest
Le Havre-Nantes
Monaco-Lens
Domenica 9 novembre
Lorient-Tolosa
Metz-Nizza
Angers-Auxerre
Strasburgo-Lille
Lione-PSG
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Paris Saint-Germain 24
2. Marsiglia 22
3. Lens 22
4. Lille 20
5. Monaco 20
6. Lione 20
7. Strasburgo 19
8. Rennes 18*
9. Nizza 17
10. Tolosa 15
11. Paris FC 14*
12. Le Havre 13
13. Angers 10
14. Brest 10
15. Nantes 9
16. Lorient 9
17. Metz 8
18. Auxerre 7
*una partita in più
