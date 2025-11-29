Ufficiale L'ex Inter Ramon Diaz esonerato... dall'Internacional. Che ha cambiato 8 allenatori in 6 anni

L'ex attaccante di Inter, Fiorentina, Napoli e Avellino, Ramon Diaz, è stato esonerato dall'Internacional insieme al figlio e braccio destro Emiliano. Alla guida del club brasiliano ha raccolto solo tre vittorie in 13 partite e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pesante sconfitta per 5-1 contro il Vasco da Gama, squadra che proveniva da cinque sconfitte consecutive. Il club ha annunciato l'esonero con un comunicato stampa.

La direzione ha annunciato che il membro dello staff tecnico, Pablo Fernandez, guiderà la squadra nei prossimi allenamenti. Con la cacciata dei Díaz, l'attuale amministrazione del presidente Alessandro Barcellos ha portato avanti una certa fama da "mangia-allenatori". Nessun tecnico infatti dalla stagione 2020/21 è riuscito a portare avanti il proprio mandato.

I tecnici dell'era Alessandro Barcellos all'Internacional:

Abel Braga – dal 11/2020 al 2/2021

Miguel Ángel Ramirez – dal 3/2021 al 6/2021

Diego Aguirre – 6/2021 a 12/2021

Alexander Medina – dal 12/2021 al 4/2022

Mano Menezes – da 4/2022 a 7/2023

Eduardo Coudet – dal 7/2023 al 7/2024

Roger Machado – dal 7/2024 al 9/2025

Ramón e Emiliano Díaz – dal 9/2025 al 11/2025