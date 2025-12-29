Ufficiale La telenovela è durata pochi giorni: Filipe Luis rinnova col Flamengo fino al 2027

Il Flamengo ha ufficialmente annunciato la firma del rinnovo contrattuale con il tecnico Filipe Luís fino a dicembre 2027, ponendo fine a settimane di trattative e speculazioni che avevano tenuto tutti con il fiato sospeso.

José Boto, direttore esecutivo del club, racconta che l’accordo è stato possibile grazie alla "volontà genuina di entrambe le parti di proseguire il progetto, unita alla disponibilità a trovare un’intesa equilibrata e sostenibile, rispettosa delle ambizioni del tecnico e delle politiche di governance del club stabilite da Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo".

La conferma di Filipe Luís sulla panchina simboleggia la continuità di un legame profondo tra l’allenatore e il club. L'ex terzino dell'Atletico Madrid ha difeso i colori come calciatore e oggi è l'allenatore che ha condotto la squadra in uno dei periodi più vincenti della sua storia recente. Con questo rinnovo, il Flamengo conferma la fiducia nel progetto tecnico intrapreso e punta a consolidare i successi ottenuti, guardando al futuro con l’obiettivo di crescere ulteriormente e conquistare nuovi trofei. La volontà del club è chiara: assicurarsi continuità e stabilità alla guida della squadra, valorizzando il lavoro già svolto e rafforzando la presenza di Filipe Luís come figura centrale nel percorso sportivo della società.

Il rinnovo chiude così una vera e propria telenovela di mercato, garantendo serenità all’ambiente e mandando un messaggio di ambizione e coesione per le stagioni a venire.