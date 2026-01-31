LaLiga, il Barça punta a mantenere la vetta. Corsa Europa per Atletico e Villarreal: il programma
Dopo il brutto ko interno subito dall’Espanyol contro l’Alaves, prosegue il 22esimo turno de LaLiga. Si parte alle 14:00 con la sfida salvezza tra Real Oviedo e Girona. Si prosegue alle 16:15 con il Villarreal che proverà a rimanere attaccato al treno Champions ospite in casa dell’Osasuna. Alle 18:30 l’Atletico Madrid sarà di scena sul campo del Levante per rifarsi dalla brutta sconfitta patita in Champions contro il Bodo. Chiude la serata il Barcellona, che se la vedrà sul campo dell’Elche.
Questo il programma della 22ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Espanyol - Alaves 1-2
Sabato 31 gennaio
Real Oviedo - Girona ore 14:00
Osasuna - Villarreal ore 16:30
Levante - Atletico Madrid ore 18:30
Elche - Barcellona ore 21.00
Domenica 1 febbraio
Real Madrid - Rayo Vallecano ore 14:00
Real Betis - Valencia ore 16:15
Getafe - Celta Vigo ore 18:30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00
Lunedì 2 febbraio
Maiorca - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica
1. Barcellona – 52 punti (21 partite giocate)
2. Real Madrid – 51 punti (21)
3. Atlético Madrid – 44 punti (21)
4. Villarreal – 41 punti (20)
5. Espanyol – 34 punti (22)
6. Betis – 32 punti (21)
7. Celta Vigo – 32 punti (21)
8. Real Sociedad – 27 punti (21)
9. Osasuna – 25 punti (21)
10. Alavés – 23 punti (22)
11. Girona – 25 punti (21)
12. Elche – 24 punti (21)
13. Siviglia – 24 punti (21)
14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)
15. Valencia – 23 punti (21)
16. Rayo Vallecano – 22 punti (21)
17. Getafe – 22 punti (21)
18. Mallorca – 21 punti (21)
19. Levante – 17 punti (20)
20. Real Oviedo – 13 punti (21)
