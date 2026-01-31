Premier League, l’Arsenal può mettere pressione a City e Aston Villa: il programma
In Premier League si apre oggi il 24esimo turno di Premier League, che vedrà già alcune big impegnate a partire dalle 16:00, quando l’Arsenal va sul campo del Leeds per provare a rimettere sette punti tra se e le inseguitrici Manchester City e Leeds. Sempre alle 16:00 si sfidano Brighton ed Everton ed il Wolverhampton e il Bournemouth. Si prosegue alle 18:30 a Stamford Bridge con il derby londinese tra Chelsea e West Ham. A chiudere la serata ci pensa il Liverpool, che ospita in casa il Newcastle.
Questo il programma della 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Brighton - Everton ore 16:00
Wolverhampton - Bournemouth ore 16:00
Leeds - Arsenal ore 16:00
Chelsea - West Ham ore 18:30
Liverpool - Newcaste ore 21.00
Domenica 1 febbraio
Aston Villa - Brentford ore 15:00
Manchester United - Fulham ore 15:00
Nottingham Forest - Crystal Palace ore 15:00
Tottenham - Manchester City ore 17:30
Lunedì 2 febbraio
Sunderland - Burnley ore 21:00
Questa la classifica
1. Arsenal – 50 punti (23 partite giocate)
2. Manchester City – 46 punti (23)
3. Aston Villa – 46 punti (23)
4. Manchester United – 38 punti (23)
5. Chelsea – 37 punti (23)
6. Liverpool – 36 punti (23)
7. Fulham – 34 punti (23)
8. Brentford – 33 punti (23)
9. Newcastle – 33 punti (23)
10. Everton – 33 punti (23)
11. Sunderland – 33 punti (23)
12. Brighton & Hove Albion – 30 punti (23)
13. AFC Bournemouth – 30 punti (23)
14. Tottenham – 28 punti (23)
15. Crystal Palace – 28 punti (23)
16. Leeds – 26 punti (23)
17. Nottingham Forest – 25 punti (23)
18. West Ham – 20 punti (23)
19. Burnley – 15 punti (23)
20. Wolverhampton – 8 punti (23)
