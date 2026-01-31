Bundesliga, il Bayern fa il vuoto, Lipsia e Hoffenheim per il terzo posto: il programma
Il 20esimo turno di Bundesliga si è aperto con la vittoria interna del Colonia sul Wolfsburg. Si prosegue oggi con ben 5 gare in programma alle 15:30. A Francoforte l’Eintracht se la vedrà con il Bayer Leverkusen; il Lipsia affronta il Mainz, il Werder Brema sfida il Borussia Monchengladbach; per l’Augsburg c’è il St. Pauli e l’Hoffenheim, infine, ospita l’Union Berlino. Chiude la giornata, alle 18:30, la sfida a domicilio della capolista Bayern Monaco sul campo dell’Amburgo
Questo il programma della 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Colonia - Wolfsburg 1-0
Sabato 31 gennaio
Eintracht Francoforte - Bayer Leverkusen ore 15:30
Lipsia - Mainz ore 15:30
Werder Brema - Borussia Monchengladbach ore 15:30
Augsburg - St. Pauli ore 15:30
Hoffenheim - Union Berlino ore 15:30
Amburgo - Bayern Monaco ore 18:30
Domenica 1 febbraio
Stoccarda - Friburgo ore 15:30
Borussia Dortmund - Heidenheim ore 17:30
Questa la classifica
1. Bayern Monaco – 50 punti (19 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 42 punti (19)
3. Hoffenheim – 39 punti (19)
4. RB Lipsia – 36 punti (19)
5. Stoccarda – 36 punti (19)
6. Leverkusen – 32 punti (18)
7. Friburgo – 27 punti (19)
8. Eintracht – 27 punti (19)
9. Union Berlino – 24 punti (19)
10. Colonia – 23 punti (20)
11. Borussia M’Gladbach – 20 punti (19)
12. Wolfsburg – 19 punti (20)
13. Augsburg – 19 punti (19)
14. Amburgo – 18 punti (18)
15. Werder Brema – 18 punti (19)
16. Mainz – 15 punti (19)
17. FC St. Pauli – 14 punti (19)
18. Heidenheim – 13 punti (19)
