Ligue 1, il Marsiglia di De Zerbi chiamato al riscatto, in campo anche il Monaco: il programma
Il Lens si riprende momentaneamente la vetta della Ligue 1 battendo in casa il Le Havre nell’anticipo della 20esima giornata del campionato francese. Giornata che proseguirà quest’oggi con il Marsiglia di De Zerbi, chiamato a rifarsi dopo la clamorosa eliminazione in Champions League ospite sul campo del Paris Fc alle ore 17:00. Si prosegue alle 19:00 con la sfida tra Lorient e Nantes. Chiude la giornata il Monaco che ospita, alle 21:05, il Rennes nel Principato.
Questo il programma della 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Lens - Le Havre 1-0
Sabato 31 gennaio
Paris Fc - Marsiglia ore 17:00
Lorient - Nantes ore 19:00
Monaco - Rennes ore 21:05
Domenica 1 febbraio
Lione - Lille ore 15:00
Tolosa - Auxerre ore 17:15
Nizza - Brest ore 17:15
Angers - Metz ore 17:15
Strasburgo - PSG ore 20:45
Questa la classifica
1. Lens – 46 punti (20 partite giocate)
2. PSG – 45 punti (19)
3. Olympique Marsiglia – 38 punti (19)
4. Lione – 36 punti (19)
5. Lilla – 32 punti (19)
6. Rennes – 31 punti (19)
7. Racing Strasburgo – 30 punti (19)
8. Tolosa – 29 punti (19)
9. Lorient – 25 punti (19)
10. Monaco – 24 punti (19)
11. Angers – 23 punti (19)
12. Brest – 22 punti (19)
13. Nizza – 21 punti (19)
14. Paris – 20 punti (19)
15. Le Havre – 20 punti (20)
16. Nantes – 14 punti (19)
17. Auxerre – 12 punti (19)
18. Metz – 12 punti (19)
