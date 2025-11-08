LaLiga, il Siviglia torna al successo dopo tre partite. Andalusi più vicini alla zona Europa

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
LaLiga, il Siviglia torna al successo dopo tre partite. Andalusi più vicini alla zona EuropaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:26Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Torna al successo il Siviglia dopo tre sconfitte consecutive. Contro l'Osasuna la decide un rigore di Vargas al 51'. Di seguito il quadro de LaLiga, alla 12ª giornata:

PROGRAMMA 12^ GIORNATA

Venerdì 7 novembre
Elche - Real Sociedad 1-1

Sabato 8 novembre
Girona - Alavés 1-0
Siviglia - Osasuna 1-0
Atletico Madrid - Levante (18.30)
Espanyol - Villarreal (21.00)

Domenica 9 novembre
Athletic Bilbao - Oviedo (14.00)
Rayo Vallecano - Real Madrid (16.15)
Maiorca - Getafe (18.30)
Valencia - Betis (18.30)
Celta Vigo - Barcellona (21.00)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Real Madrid 30
2. Barcellona 25
3. Villarreal 23
4. Atlético Madrid 22
5. Betis 19
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Siviglia 16
9. Alavés 15
10. Elche 15
11. Rayo Vallecano 14
12. Athletic 14
13. Celta Vigo 13
14. Real Sociedad 13
15. Osasuna 11
16. Girona 10
17. Levante 9
18. Maiorca 9
19. Valencia 9
20. Oviedo 8

MARCATORI
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
7 reti: Alvarez (Atletico Madrid)
6 reti: Eyong (Levante)

