LaLiga, Celta sesto e Villarreal terzo: importanti successi contro Maiorca e Valencia

Una doppietta di Iago Aspas permette al Celta Vigo di superare per 2-0 il Maiorca e di portarsi al sesto posto. Le due zampate dell'esperto attaccante sono arrivate nei minuti finali e hanno condannato Muriqi e compagni, in piena crisi e terzultimi in classifica.

Il posticipo domenicale, invece, ha visto il successo in rimonta del Villarreal sul Valencia: ospiti avanti con Ramazani, ma Comesana e Gueye su rigore ribaltano il risultato e consegnano tre punti d'oro alla squadra di Marcelino, che stacca l'Atletico e torna solitaria al terzo posto.

Il programma della 25^ giornata

Venerdì 20 febbraio

Athletic Bilbao - Elche 2-1

Sabato 21 febbraio

Real Sociedad - Real Oviedo 3-3

Real Betis - Rayo Vallecano 1-1

Osasuna - Real Madrid 2-1

Atlético Madrid - Espanyol 4-2

Domenica 22 febbraio

Getafe - Siviglia 0-1

Barcellona - Levante 3-0

Celta Vigo - Maiorca 2-0

Villarreal - Valencia 2-1

Lunedì 23 febbraio

Alaves - Girona ore 21:00

Questa la classifica de LaLiga

1. Barcellona - 61 pt (25 partite)

2. Real Madrid - 60 pt (25)

3. Villarreal - 51 pt (25)

4. Atletico Madrid - 48 pt (25)

5. Real Betis - 42 pt (25)

6. Celta Vigo - 37 pt (25)

7. Espanyol - 35 pt (25)

8. Athletic Bilbao - 34 pt (25)

9. Osasuna - 33 pt (25)

10. Real Sociedad - 32 pt (25)

11. Getafe - 29 pt (25)

12. Girona - 29 pt (24)

13. Siviglia - 29 pt (25)

14. Rayo Vallecano - 26 pt (24)

15. Alaves - 26 pt (24)

16. Valencia - 26 pt (25)

17. Elche - 25 pt (25)

18. Maiorca - 24 pt (25)

19. Levante - 18 pt (25)

20. Real Oviedo - 17 pt (24)