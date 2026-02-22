LaLiga, Celta sesto e Villarreal terzo: importanti successi contro Maiorca e Valencia
Una doppietta di Iago Aspas permette al Celta Vigo di superare per 2-0 il Maiorca e di portarsi al sesto posto. Le due zampate dell'esperto attaccante sono arrivate nei minuti finali e hanno condannato Muriqi e compagni, in piena crisi e terzultimi in classifica.
Il posticipo domenicale, invece, ha visto il successo in rimonta del Villarreal sul Valencia: ospiti avanti con Ramazani, ma Comesana e Gueye su rigore ribaltano il risultato e consegnano tre punti d'oro alla squadra di Marcelino, che stacca l'Atletico e torna solitaria al terzo posto.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo 3-3
Real Betis - Rayo Vallecano 1-1
Osasuna - Real Madrid 2-1
Atlético Madrid - Espanyol 4-2
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia 0-1
Barcellona - Levante 3-0
Celta Vigo - Maiorca 2-0
Villarreal - Valencia 2-1
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona - 61 pt (25 partite)
2. Real Madrid - 60 pt (25)
3. Villarreal - 51 pt (25)
4. Atletico Madrid - 48 pt (25)
5. Real Betis - 42 pt (25)
6. Celta Vigo - 37 pt (25)
7. Espanyol - 35 pt (25)
8. Athletic Bilbao - 34 pt (25)
9. Osasuna - 33 pt (25)
10. Real Sociedad - 32 pt (25)
11. Getafe - 29 pt (25)
12. Girona - 29 pt (24)
13. Siviglia - 29 pt (25)
14. Rayo Vallecano - 26 pt (24)
15. Alaves - 26 pt (24)
16. Valencia - 26 pt (25)
17. Elche - 25 pt (25)
18. Maiorca - 24 pt (25)
19. Levante - 18 pt (25)
20. Real Oviedo - 17 pt (24)
