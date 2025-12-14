LaLiga, Radu paratutto e Nico Williams sbaglia un rigore: 2-0 del Celta sull'Athletic

Una partita indirizzata solamente a inizio secondo tempo, dove il Celta Vigo ha prevalso sull’Athletic Bilbao: i gol di Swedberg ed El-Abdellaoui hanno portato alla sconfitta dei baschi di Valverde, in uno scontro diretto che ha visto dunque os celestes ad un solo punto di distanza. Sono 22 totali in 16 partite tra l'altro, una in meno rispetto al Bilbao, che rischia di compromettere il proprio cammino per un posto in Europa.

C'è da dire che i rojiblancos avrebbero potuto rientrare in partita con un rigore procurato da Iñaki Williams, ma il fratello Nico ha fallito dagli undici metri. In cattedra anche l'ex Inter e Venezia Radu, portiere del Celta che ha parato tutto.

Il programma completo della 16^ giornata in Liga

Real Sociedad - Girona 1-2

Atletico Madrid - Valencia 2-1

Maiorca - Elche 3-1

Barcellona - Osasuna 2-0

Getafe - Espanyol 0-1

Siviglia - Oviedo 3-0

Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0

Levante - Villarreal (posticipata)

Alaves - Real Madrid

Vallecano - Betis

Classifica aggiornata

1. Barcellona 43 (17 partite giocate)

2. Real Madrid 36 (16)

3. Villarreal 35 (16)

4. Atletico Madrid 34 (17)

5. Espanyol 30 (16)

6. Betis 24 (15)

7. Athletic Bilbao 23 (17)

8. Celta Vigo 22 (16)

9. Siviglia 20 (16)

10. Getafe 20 (16)

11. Elche 19 (16)

12. Alaves 18 (15)

13. Vallecano 17 (15)

14. Maiorca 17 (16)

15. Real Sociedad 16 (16)

16. Osasuna 15 (16)

17. Valencia 15 (16)

18. Girona 15 (16)

19. Oviedo 10 (16)

20. Levante 9 (15)