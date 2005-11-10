LaLiga, dove eravamo rimasti? Il Barça è imbattibile e il Real Madrid è già (troppo?) attardato

C’è una domanda che in Spagna tanti si fanno ma nessuno ha il coraggio di dire: possibile che LaLiga sia già finita dopo appena sette partite? La prima parte di campionato prima della pausa sembrerebbe suggerircelo dato che il Barcellona appare come una sorta di ineluttabile Leviatano che divora qualsiasi squadra le si pari davanti. I blaugrana non stanno limitando a dominare il campionato, lo stanno ammazzando, sportivamente parlando. La banda di Flick guida la classifica con 21 punti, ma ad impressionare sono i gol fatti: già 31 dopo appena 7 partite, una media superiore a 4.

Soltanto al quarto posto il Real Madrid, distante sei punti dai catalani e che vede all’orizzonte il Clasico di fine ottobre già come una sorta di ultima spiaggia per riaprire una corsa che al momento vede Mourinho e i suoi particolarmente attardati. L’Atletico di Simeone, con il suo solito andamento compassato, può comunque fregiarsi di un secondo posto davanti alle ’sorprese’ di questo inizio stagione: il Real Betis e i loro cugini del Siviglia, l’Alaves e il Deportivo De A Coruna del redivivo Aubameyang.

L’8ª giornata de LaLiga

Venerdì 9 ottobre

Malaga - Espanyol ore 21:00

Sabato 10 ottobre

Rayo Vallecano - Athletic Club ore 14:00

Alaves - Atletico Madrid ore 16:15

Barcellona - Getafe ore 18:30

Real Madrid - Villarreal ore 21:00

Domenica 11 ottobre

Elche - Celta Vigo ore 14:00

Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15

Real Betis - Osasuna ore 18:30

Racing Santander - Valencia 21:00

Lunedì 12 ottobre

Levante - Siviglia ore 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona - 21 punti

2. Atletico Madrid - 16 punti

3. Real Betis - 15 punti

4. Real Madrid - 15 punti

5. Siviglia - 13 punti

6. Alaves - 11 punti

7. Deportivo De A Coruna - 10 punti

8. Real Sociedad - 10 punti

9. Villarreal - 8 punti

10. Athletic Club - 8 punti

11. Getafe - 8 punti

12. Rayo Vallecano - 8 punti

13. Osasuna - 8 punti

14. Osasuna - 7 punti

15. Celta Vigo - 7 punti

16. Racing Santander - 7 punti

17. Levante - 5 punti

18. Elche - 5 punti

19. Valencia - 4 punti

20. Malaga - 3 punti

La classifica marcatori

12 gol - Raphinha (Barcellona)

7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)

6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)