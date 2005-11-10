Berardi di nuovo soccorritore: stavolta aiuta uno studente colto da malore su un autobus

Domenico Berardi ancora protagonista di un gesto di solidarietà. Dopo aver soccorso la scorsa estate un ciclista ferito a Forte dei Marmi, l’attaccante del Sassuolo è intervenuto nuovamente per aiutare una persona in difficoltà, questa volta a Modena. Come riportato da Modena Today, il calciatore si trovava a pranzo al Bollicine insieme alla moglie Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici quando è stato informato di un malore accusato da uno studente a bordo di un autobus scolastico, fermo in viale Amendola poco dopo le 13. Il ragazzo, diretto al Polo Leonardo con una corriera Seta, si è improvvisamente sentito male ed è crollato a terra.

L'intervento provvidenziale di Berardi e della moglie

Il conducente ha immediatamente fermato il mezzo e fatto scendere gli altri studenti. La situazione ha attirato l’attenzione di Berardi e della moglie, che hanno raggiunto il giovane per prestargli assistenza. Francesca Fantuzzi, in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso, si è subito accertata delle condizioni dello studente, mentre Berardi è rimasto al suo fianco fino all’arrivo dei soccorsi. Il ragazzo è stato successivamente trasportato in ambulanza in ospedale per gli accertamenti. Secondo le prime informazioni trapelate, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il precedente estivo a Forte dei Marmi

Non è la prima volta che Berardi si trova a intervenire in una situazione di emergenza. La scorsa estate, durante una vacanza a Forte dei Marmi, il giocatore soccorso un giovane ciclista rimasto ferito dopo aver perso il controllo della propria bicicletta. Il ragazzo era finito sull’asfalto riportando una ferita alla testa e, dopo l’impatto, era rimasto a terra sanguinante. Berardi si era quindi fermato, aveva verificato le sue condizioni, lo aveva rassicurato ed era rimasto con lui fino all’arrivo del personale sanitario.