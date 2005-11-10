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Ligue 1, dove eravamo rimasti? Dominio nel Principato, PSG in gestione. Disastro Marsiglia

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
ieri alle 23:56Calcio estero
08.10.2026 23:56Calcio estero
Fonti preferite
In Francia è il Monaco a guidare la classifica, davanti al Lione e un club di Parigi, non il PSG ma il sorprendente Paris FC. Male il Lens.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel Principato a brillare non sono soltanto gli sfarzosi palazzi della Bella Epoque monegasca ma anche il Monaco di Filipe Luiz, che si affaccia alla sesta giornata in testa alla classifica della Ligue 1. Dopo tre settimane di pausa si riparte anche in Francia e domani il Lione è ospite del Lens. Se da una parte la squadra di Fonseca insegue proprio il club del principato al secondo posto in classifica; dall’altra il Lens sembra la brutta copia di quello brillante visto un anno fa e, con i suoi 4 punti in 5 partite e il suo 15esimo posto, si è già separato da Dino Toppmoller per affidarsi al vice Yannick Cahuzac.

Al terzo posto troviamo una squadra di Parigi e no, non è il PSG bensì il sorprendente Paris Fc, davanti al Lille di Davide Ancelotti. Partenza a diesel invece per il Paris Saint Germain, che come spesso è accaduto nelle ultime due stagioni ha scelto una partenza al piccolo trotto per poi lanciarsi in volata da marzo. Attualmente la formazione di Luis Enrique si trova al sesto posto ma il tecnico spagnolo è più che mai sicuro di sé e dopo il ko contro il Monaco disse in modo provocatorio: “Se voi volete scommettere chi sarà campione di Francia a fine anno potete farlo...io non dico niente”. E il Marsiglia? Inizio disastroso per la formazione di Bruno Genesio, attanagliata da gravissimi problemi economici che ne mettono a rischio anche il futuro. Per trovarla in classifica tocca scendere fino al penultimo posto, anche se la dirigenza ha già ribadito - per bocca del ds - la propria fiducia nei confronti del tecnico ex Lille.

La 6ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Lens - Lione ore 20:45

Sabato 10 ottobre
Lille - Le Havre ore 17:15
Brest - Angers ore 20:45
Lorient - Paris Fc ore 20:45
Monaco - Tolosa ore 20:45
Paris Saint Germain - Le Mans ore 20:45

Domenica 11 ottobre
Nizza - Strasburgo ore 15:00
Rennes - Auxerre ore 17:15
Troyes - Marsiglia ore 20:45

La classifica di Ligue 1
1. Monaco - 13 punti
2. Lione - 11 punti
3. Paris FC - 11 punti
4. Lille - 10 punti
5. Rennes - 10 punti
6. PSG - 8 punti
7. Angers - 7 punti
8. Strasburgo - 7 punti
9. Le Mans - 6 punti
10. Auxerre - 6 punti
11. Brest - 5 punti
12. Lorient - 5 punti
13. Tolosa - 5 punti
14. Nizza - 5 punti
15. Lens - 4 punti
16. Troyes - 4 punti
17. Marsiglia - 3 punti
18. Le Havre - 2 punti

La classifica marcatori
4 gol - Gouiri (Marsiglia), Doumbia (Brest), Ferran Torres (PSG), Sinayoko (Paris FC), Brunner (Monaco)
3 gol - Thauvin (Lens), Mafouta (Le Mans), Lepaul (Rennes), Marquinhos (PSG), Archer (Auxerre), Nuamah (Lione), Bourabaa (Le Mans), Tengstedt (Tolosa)

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