Ligue 1, dove eravamo rimasti? Dominio nel Principato, PSG in gestione. Disastro Marsiglia

Nel Principato a brillare non sono soltanto gli sfarzosi palazzi della Bella Epoque monegasca ma anche il Monaco di Filipe Luiz, che si affaccia alla sesta giornata in testa alla classifica della Ligue 1. Dopo tre settimane di pausa si riparte anche in Francia e domani il Lione è ospite del Lens. Se da una parte la squadra di Fonseca insegue proprio il club del principato al secondo posto in classifica; dall’altra il Lens sembra la brutta copia di quello brillante visto un anno fa e, con i suoi 4 punti in 5 partite e il suo 15esimo posto, si è già separato da Dino Toppmoller per affidarsi al vice Yannick Cahuzac.

Al terzo posto troviamo una squadra di Parigi e no, non è il PSG bensì il sorprendente Paris Fc, davanti al Lille di Davide Ancelotti. Partenza a diesel invece per il Paris Saint Germain, che come spesso è accaduto nelle ultime due stagioni ha scelto una partenza al piccolo trotto per poi lanciarsi in volata da marzo. Attualmente la formazione di Luis Enrique si trova al sesto posto ma il tecnico spagnolo è più che mai sicuro di sé e dopo il ko contro il Monaco disse in modo provocatorio: “Se voi volete scommettere chi sarà campione di Francia a fine anno potete farlo...io non dico niente”. E il Marsiglia? Inizio disastroso per la formazione di Bruno Genesio, attanagliata da gravissimi problemi economici che ne mettono a rischio anche il futuro. Per trovarla in classifica tocca scendere fino al penultimo posto, anche se la dirigenza ha già ribadito - per bocca del ds - la propria fiducia nei confronti del tecnico ex Lille.

La 6ª giornata di Bundesliga

Venerdì 9 ottobre

Lens - Lione ore 20:45

Sabato 10 ottobre

Lille - Le Havre ore 17:15

Brest - Angers ore 20:45

Lorient - Paris Fc ore 20:45

Monaco - Tolosa ore 20:45

Paris Saint Germain - Le Mans ore 20:45

Domenica 11 ottobre

Nizza - Strasburgo ore 15:00

Rennes - Auxerre ore 17:15

Troyes - Marsiglia ore 20:45

La classifica di Ligue 1

1. Monaco - 13 punti

2. Lione - 11 punti

3. Paris FC - 11 punti

4. Lille - 10 punti

5. Rennes - 10 punti

6. PSG - 8 punti

7. Angers - 7 punti

8. Strasburgo - 7 punti

9. Le Mans - 6 punti

10. Auxerre - 6 punti

11. Brest - 5 punti

12. Lorient - 5 punti

13. Tolosa - 5 punti

14. Nizza - 5 punti

15. Lens - 4 punti

16. Troyes - 4 punti

17. Marsiglia - 3 punti

18. Le Havre - 2 punti

La classifica marcatori

4 gol - Gouiri (Marsiglia), Doumbia (Brest), Ferran Torres (PSG), Sinayoko (Paris FC), Brunner (Monaco)

3 gol - Thauvin (Lens), Mafouta (Le Mans), Lepaul (Rennes), Marquinhos (PSG), Archer (Auxerre), Nuamah (Lione), Bourabaa (Le Mans), Tengstedt (Tolosa)