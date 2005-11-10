L'Empoli 'premia' gli anziani: accompagneranno i giocatori in campo contro il Palermo

"Ci sono storie che vanno avanti da anni, che hanno attraversato gioie e dolori, momenti belli e altri più difficili. Ma, come tutte le storie d’amore che durano nel tempo, vanno avanti, stagione dopo stagione, senza mai perdersi". Inizia così il comunicato dell'Empoli in cui si annuncia che in occasione della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio, non saranno i bambini - come di consueto - ad accompagnare i giocatori azzurri in campo, ma gli abbonati più anziani del club.

Anziani in campo con i giocatori

Empoli Football Club vuole celebrare chi, nel corso degli anni, ha scelto di esserci sempre, vivendo dagli spalti del Carlo Castellani Computer Gross Arena le gioie, le emozioni e i momenti più importanti della nostra storia.

In occasione di Empoli-Palermo, in programma sabato 10 ottobre alle ore 15.00, gli abbonati più anziani dell’Empoli accompagneranno i calciatori azzurri sul terreno di gioco al momento dell’ingresso delle squadre.

Un passo sul terreno di gioco al fianco della squadra per rappresentare simbolicamente tutti i tifosi azzurri che, generazione dopo generazione, hanno fatto e continuano a fare parte della grande famiglia dell’Empoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo delle persone più anziane all’interno della società e della famiglia azzurra, dando valore alle loro storie e alla passione per i nostri colori, una passione da custodire e tramandare alle nuove generazioni. Perché l’amore per l’Empoli non ha età. Perché dietro ogni abbonamento ci sono storie, ricordi e persone. Ci sono famiglie che si sono tramandate la passione, amici con cui condividere una giornata allo stadio, generazioni cresciute insieme all’Empoli. E sabato, per una volta, saranno loro a scendere in campo insieme agli azzurri, portando con sé tutto questo.