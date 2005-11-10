"I tifosi viola quando finisce la sosta": Ryanair sfotte la Fiorentina con Enzo Fernandez in lacrime

Dopo aver ironizzato sul momento delicato del Genoa, il profilo X di Ryanair ha scelto di prendere di mira anche la Fiorentina. I rossoblù stanno attraversando una fase complicata, complice una classifica deficitaria, mentre i viola, nonostante i primi segnali positivi arrivati con la gestione Vanoli, sono ancora chiamati a risalire la graduatoria.

Le lacrime di Enzo Fernandez... e dei tifosi viola

La compagnia aerea low cost ha pubblicato sui propri canali social un video che mostra Enzo Fernandez in lacrime durante l’addio alla Nazionale argentina di Leo Messi. Una scena particolarmente emotiva che Ryanair ha utilizzato in chiave ironica per rappresentare lo stato d’animo dei tifosi della Fiorentina in vista della ripresa della Serie A. Il riferimento, neanche troppo velato, è alle possibili sofferenze che potrebbero accompagnare il cammino della squadra viola nelle prossime giornate.

Enzo Fernandez has no idea what he has just done for football twitter https://t.co/jmT7zivUKv — Janty (@CFC_Janty) October 7, 2026

Dopo il Genoa, è toccato alla Fiorentina

Il post, come spesso accade con i contenuti pubblicati dal profilo social della compagnia aerea, ha quindi puntato sull’ironia e sulla provocazione, sfruttando un’immagine diventata rapidamente virale per strizzare l’occhio ai tifosi e al mondo del calcio. Un nuovo sfottò dopo quello rivolto al Genoa, con Ryanair che ha scelto ancora una volta di inserirsi nel dibattito calcistico attraverso i social. "I tifosi della Fiorentina quando finisce la sosta", si legge.