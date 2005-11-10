Premier League, dove eravamo rimasti? Tutte dietro al City ma la sentenza può lasciare il segno

Riparte dall’Emirates Stadium di Londra la sesta giornata di Premier League. Ma dove eravamo rimasti dopo tre settimane di sosta per la pausa delle Nazionali? Tutte inseguono il Manchester City di Enzo Maresca, a punteggio pieno dopo cinque partite e impegnato domenica pomeriggio ad Anfield per il big match di giornata contro il Liverpool. Nel frattempo però casa Citizen è stata scossa dalle fondamenta dalla sentenza che li ha giudicati colpevoli di 114 capi di accusa violazioni finanziarie contestate dalla Premier League: una circostanza che rischia di portarsi dietro degli strascichi psicologici all’interno dello spogliatoio, visto che al momento non è nemmeno esclusa l'ipotesi di una retrocessione a tavolino in Championship.

Chi li insegue è l’Arsenal di Arteta, fresco di rinnovo fino al 2030 e a caccia di riscatto dopo l’ultima batosta prima dello stop subita contro un sorprendente Brighton, terzo in classifica con 10 punti e il miglior attacco del torneo. Tra le note positive anche Brantford, Leeds ed Everton, tutte a nove punti senza aver subito finora alcuna sconfitta. Parzialmente rimandati, invece, il Liverpool e il Chelsea, con Iraola e Xabi Alonso che ancora studiano il miglior abito per le loro squadre.

Manchester United e Aston Villa dovranno provare a invertire marcia vista la partenza particolarmente a rilento ma tra le squadre attardate come non citare il Tottenham, fanalino di coda del campionato. De Zerbi, impegnato proprio contro i Red Devils, deve dare una svolta più velocemente possibile perché errori non ne sono più concessi e la sua panchina, nonostante questi 21 giorni di quiete, continua a traballare più che mai.

La 6ª giornata di Premier League

Sabato 10 ottobre

Arsenal - Leeds ore 13:30

Aston Villa - Brentford ore 16:00

Chelsea - Bournemouth ore 16:00

Ipswich - Fulham ore 16:00

Sunderland - Brighton ore 16:00

Manchester United - Tottenham ore 18:30

Domenica 11 ottobre

Crystal Palace - Nottingham Forest ore 15:00

Hull City - Everton ore 15:00

Liverpool - Manchester City ore 17:30

Lunedì 12 ottobre

Coventry - Newcastle United ore 21:00

La classifica di Premier League

1. Manchester City - 15 punti

2. Arsenal - 12 punti

3. Brighton - 10 punti

4. Brentford - 9 punti

5. Leeds - 9 punti

6. Liverpool - 9 punti

7. Everton - 9 punti

8. Hull City - 8 punti

9. Newcastle - 8 punti

10. Chelsea - 7 punti

11. Ipswich - 6 punti

12. Manchester United - 5 punti

13. Nottingham - 5 punti

14. Sunderland - 4 punti

15. Crystal Palace - 4 punti

16. Aston Villa - 4 punti

17. Bournemouth - 3 punti

18. Coventry - 3 punti

19. Fulham - 2 punti

20. Tottenham - 2 punti

La classifica marcatori

5 gol - Haaland (Manchester City)

4 gol - Isak (Liverpool)

3 gol - Saka (Arsenal), Tavarner (Bournemouth), Rogers (Chelsea), Joao Pedro (Chelsea), Cherki (Manchester City), Calert-Lewin (Leeds), Schade (Brentford), Groß (Brighton), Bruno Fernandes (Manchester United), Brobbey (Sunderland)