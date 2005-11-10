Lupo sul Palermo: "Mancare la promozione sarebbe un fallimento colossale"

“Viene da una stagione negativa, ragion per cui non centrare la A un’altra volta sarebbe clamoroso, anche in considerazione degli sforzi compiuti dal club che ha costruito un organico molto ampio e di grande qualità. È impensabile che il Palermo possa non essere protagonista in questo campionato. Io credo che sia davvero l’annata decisiva, mancare la promozione, ripeto, sarebbe un fallimento colossale”. Il direttore sportivo Fabio Lupo, attualmente in attesa di trovare squadra, ha parlato così ai microfoni di TuttoB.com della squadra rosanero in vista della ripresa del campionato.

Sulle tre retrocesse dalla Serie A

Spazio poi alle tre retrocesse dalla Serie A – Hellas Verona, Cremonese e Pisa – che stanno faticando in questo avvio di stagione: “Tutte e tre sono partite in modo farraginoso, la Cremonese addirittura ha già cambiato allenatore, ed è chiaro che da loro ci si aspettava un avvio diverso. La B, però, è un campionato talmente lungo ed equilibrato che le cose possono cambiare in qualsiasi momento, basti pensare che con 5 punti, oggi, sei nei playout e con 7 in zona playoff. Quindi è ancora presto per dare giudizi. E comunque alla lunga sono convinto che Pisa, Verona e Cremonese verranno fuori e lotteranno per la promozione. Certo, resta il fatto che l’inizio di stagione è stato oggettivamente al di sotto delle aspettative”.

Sulle possibili sorprese

Lupo poi si sofferma sulle possibili sorprese di questa stagione: “C’è da dire che qualche squadra si sta già proponendo in questa direzione, avendo lanciato segnali precisi: mi riferisco in primis al Sudtirol e al Mantova, piuttosto che al Modena dal quale ci si poteva aspettare un avvio di stagione importante perché la squadra è forte e allenata da un tecnico bravo e molto promettente. La presenza di Sudtirol e Mantova nelle zone nobili della classifica non è solo la conseguenza dei risultati ma anche del gioco espresso. - conclude Lupo parlando poi della Sampdoria - So quanta tradizione si respira in casa blucerchiata, ma anche quest’annata, come le ultime, non è cominciata nel migliore dei modi. Per l’affetto che nutro verso la Samp, mi auguro che possa riprendersi presto e tornare ai fasti di un tempo, benché al momento, lo dico con grande onestà, non mi pare ci sia grande chiarezza a livello di strategie. La classifica è eloquente”.