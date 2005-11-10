Dal Trentino alla Sardegna, parla Kofler: "Non pensavo di trovarmi così bene al Cagliari"

“Qui è davvero bellissimo. Prima venivo Sardegna in vacanza, ora è diventato il mio posto di lavoro". Raphael Kofler - difensore altoatesino classe 2005 arrivato al Cagliari in estate dal Südtirol - ha parlato così in un’intervista a TGR RAI Sardegna: "Tutti mi hanno accolto davvero bene: squadra, staff, magazzinieri, cucina, tutto il Club. Mi hanno fatto sentire subito a casa: qui c’è tutto per far bene”.

"Mi mancano le montagne del Trentino-Alto Adige? Sicuramente. A casa ho lasciato il cuore: famiglia, amici, tutto - ha proseguito Kofler -. Però, sono sincero: non pensavo di trovarmi così bene qui. A casa ho le montagne, adesso posso vivere vicino al mare. Penso sia una delle cose più belle che possa accadere a un giovane come me. Era la prima volta che andavo via da casa. Avevo un po’ di timore, non era una scelta così facile, era un passo importante: ma qui mi sto trovando veramente benissimo", le parole riportate dai canali ufficiali del club.

Ricambiare la fiducia di Pisacane. "Le belle parole del mister nei miei confronti sono motivo di grande orgoglio. Sapere che il tuo allenatore crede in te è importante. Però ora sta a me dimostrare in campo che ha ragione, ripagare la sua fiducia".