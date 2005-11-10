Paris Saint-Germain, inizia la gestione del recupero dei big: Dembélé e Mendes si fermano

Il Paris Saint-Germain dovrà fare a meno di due dei suoi elementi chiave questo fine settimana. In vista della sfida di sabato contro il Le Mans per la ripresa della Ligue 1, Ousmane Dembélé e Nuno Mendes non saranno infatti della partita. Il club della capitale ha deciso di concedere qualche giorno di riposo supplementare ai due giocatori, d'intesa con l'allenatore Luis Enrique e la direzione sportiva: una scelta mirata a gestire nel modo migliore il recupero dei propri nazionali.

Dembélé e Mendes si fermano: riprenderanno nel weekend gli allenamenti

Per Dembélé non si tratta peraltro di una novità, dato che l'esterno francese aveva già usufruito di un periodo di pausa a inizio stagione; per l'ex Barcellona si tratta dunque della seconda volta in cui viene tenuto a riposo dal club dalla ripresa del campionato. "In accordo con l'allenatore e la direzione sportiva, Ousmane Dembélé e Nuno Mendes usufruiscono di un periodo di riposo. Riprenderanno gli allenamenti rispettivamente sabato 10 e domenica 11 ottobre", ha precisato il PSG in un comunicato ufficiale.

I due calciatori salteranno quindi la sfida casalinga contro il Le Mans al Parco dei Principi, ma le date del loro rientro in gruppo sono già fissate. Un modo per Luis Enrique di preservare due pedine fondamentali della rosa in vista dei fitti impegni delle prossime settimane. Resta ora da capire come il tecnico spagnolo deciderà di riorganizzare la formazione per questo incontro.