Cagliari all'esame Juventus: oggi si sono allenati regolarmente Maldini e Romano
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Tommaso Bonan
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ieri alle 23:45Serie A
autore Tommaso Bonan
08.10.2026 23:45Serie A
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Nuova tappa di avvicinamento al match contro la Juventus, in programma domenica 11 ottobre all’Unipol Domus, con la seduta odierna sostenuta dal Cagliari al centro sportivo. Si sono allenati regolarmente con la squadra Daniel Maldini e Alessandro Romano; in gruppo anche Juan Rodríguez, rientrato in Sardegna dopo la tournée asiatica con la Nazionale uruguaiana.
Lavoro di scarico per Adam Obert, impegnato in queste settimane con la sua Slovacchia. Individuale in palestra per Alen Sherri, che deve smaltire un fastidio agli adduttori della coscia destra rimediato con l’Albania. Proseguono il lavoro personalizzato Alessandro Deiola e Kevin Carlos. Domani, venerdì 9, nuovo allenamento fissato al mattino
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