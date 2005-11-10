La Coppa d'Africa 2025 avrà presto un vincitore. Il TAS: "A giorni la decisione definitiva"

La controversa finale di Coppa d'Africa del 2026 tra Marocco e Senegal avrà presto un definitivo vincitori. A confermarlo è stato il Direttore Generale del TAS, il Tribunale Autonomo dello Sport di Losanna, Matthieu Reeb che quest'oggi ha spiegato: "So che l'attesa per i tifosi marocchini e senegalesi, così come per tutti i tifosi africani, è molto lunga. Abbiamo stabilito il calendario della procedura con l'accordo di tutte le parti coinvolte".

Marocco-Senegal, tra qualche girono la sentenza

Parlando a un piccolo gruppo di giornalisti a Losanna, Reeb ha fornito una spiegazione su come intende muoversi il Tribunale: "L'udienza odierna è stata fissata di comune accordo tra tutte le parti. Il TAS, che è l'organo di ultima istanza in materia di giustizia sportiva, mira a fornire una decisione motivata il prima possibile dopo l'udienza odierna. Ci vorranno alcuni giorni, o anche alcune settimane se gli arbitri vogliono redigere una decisione completa con le relative motivazioni legali".

Le controversie legate al match

Ma cosa era successo in quella tempestosa finale giocata a Rabat lo scorso gennaio tra le due squadre? Il caso era scoppiato dopo che il Senegal aveva deciso nel finale di partita - dopo un rigore dubbio concesso al Marocco - di rientrare negli spogliatoi in segno di protesta. Soltanto dopo diversi minuti di gioco interrotto, il capitano della Nazionale ospite Sadio Mané riuscì a convincere i compagni a tornare in campo. Il gioco riprese, Brahim Diaz fallì il rigore e alla fine ad avere la meglio fu proprio il Senegal ai tempi supplementari grazie al gol di Pape Gueye. A marzo, tuttavia, il Comitato d'Appello della CAF ribaltò il verdetto del campo, assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino al Marocco. Il Senegal ha dunque depositato il ricorso contro la decisione del Comitato d'Appello della CAF al TAS, ora chiamato a pronunciarsi in via definitiva.