Ghedjemis rinnova col Frosinone, il Barcellona blinda la stella del futuro: le top news delle 22

Tante difficoltà e molti dubbi. Massimiliano Allegri, a causa della raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente il numero dei giocatori del Napoli a sua disposizione, deve cercare di trovare la soluzione giusta per affrontare il Frosinone, la squadra rivelazione di questo inizio di stagione, nella sfida di sabato sera al Maradona. Negli ultimi giorni, qualche buona notizia è arrivata, come ad esempio il ritorno in gruppo di McTominay che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di una aritmia benigna. Al tempo stesso il tecnico, sempre nelle ultime ore, ha saputo di poter contare nella sfida contro la squadra di Alvini su Spinazzola e Meret, che pure erano in dubbio per i postumi di un infortuni che li avevano bloccati prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Finisce una telenovela di mercato durata mesi: Frosinone Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Farès Ghedjemis. Il comunicato ufficiale dei ciociari: "L’attaccante classe 2002 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2030. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Ghedjemis, grande protagonista della stagione 2025-2026 in cui ha realizzato in 38 presenze 15 gol e 3 assist.

Il Barcellona ha deciso di blindare l'ennesimo prodotto delle proprie giovanili e proprio nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Xavi Espart, il quale ha prolungato fino al 2030. Arrivato nella Masia nel 2015, il difensore classe 2007 si sta mettendo in mostra in questa stagione. Il tecnico Hansi Flick che lo ha schierato titolare nelle prime 5 di campionato e Xavi Espart ha già messo a segno un gol e due assist. Questa la nota comparsa sul sito del club catalano: "E' stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto tra l'FC Barcelona e il giocatore Xavi Espart , che resterà quindi nel Club fino al 30 giugno 2030. Il Club e il giocatore firmeranno formalmente il contratto presso la sede del Club nei prossimi giorni, alla presenza del presidente dell'FC Barcelona, ​​Joan Laporta. Xavi Espart è arrivato alla Masia nell'estate del 2015 e ha fatto il suo debutto in prima squadra con l'FC Barcelona nel marzo 2026 sotto la guida dell'allenatore Hansi Flick al St. James' Park, nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Newcastle United e Barcellona. Nella stagione 2025/26 ha collezionato un totale di sei presenze, prima di unirsi alla prima squadra all'inizio della stagione 2026/27. Il suo ingresso in prima squadra è stato ufficializzato il 27 agosto e finora ha disputato cinque partite in questa stagione, segnando il suo primo gol con la maglia del club e fornendo due assist. In carriera ha già vinto il titolo della Liga 2025/26".