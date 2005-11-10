Bundesliga, dove eravamo rimasti? Borussia davanti al Bayern ma la vera sorpresa è l’Elversberg

La Bundesliga riparte domani e lo farà dal Signal Iduna Park di Dortmund, dove il Borussia proverà a mantenere la testa della classifica di Bundesliga contro il Werder Brema dell’ex Fullkrug dopo la partenza a razzo. Quattro gol su quattro partite per la squadra di Niko Kovac, attualmente avanti al Bayern Monaco che segue a ruota a 10 punti e potrà beneficiare di un Kane ed un Olise straripanti con le rispettive Nazionali durante la sosta.

La grande sorpresa delle prime quattro partite è però l’Elversberg, club neopromosso situato nella regione del Saarland che conta appena 13mila abitanti e che per 119 anni della propria storia ha navigato nelle serie minori del calcio tedesco prima della stoica promozione avvenuta 5 mesi fa. Sorpresa in negativo, invece, il Borussia Monchengladbach, che assieme al Venezia è l’unico club ancora a zero punti tra quelli dei top 5 campionati europei. Un inizio da incubo che ha già portato un inevitabile cambio in panchina e alla nomina dell’ex Genoa Alexander Blessin.

La 5ª giornata di Bundesliga

Venerdì 9 ottobre

Borussia Dortmund - Werder Brema ore 20:30

Sabato 10 ottobre

Hoffenheim - Amburgo ore 15:30

Augsburg - Bayern Monaco ore 15:30

Mainz - Bayer Leverkusen ore 15:30

Union Berlino - Elversberg ore 15:30

Paderborn - Stoccarda ore 15:30

RB Lipsia - Eintracht Francoforte ore 18:30

Domenica 11 ottobre

Colonia - Monchengladbach ore 15:30

Friburgo - Schalke 04 ore 17:30

La classifica di Bundesliga

1. Borussia Dortmund - 12 punti

2. Bayern Monaco - 10 punti

3. Friburgo - 10 punti

4. Augsburg - 7 punti

5. Bayer Leverkusen - 7 punti

6. Mainz - 7 punti

7. Elversberg - 7 punti

8. Werder Brema - 7 punti

9. RB Lipsia - 6 punti

10. Eintracht Francoforte - 5 punti

11. Schalke 04 - 5 punti

12. Paderborn - 4 punti

13. Colonia - 4 punti

14. Hoffenheim - 3 punti

15. Stoccarda - 3 punti

16. Amburgo - 3 punti

17. Union Berlino - 1 punti

18. Monchengladbach - 0 punti

La classifica marcatori

4 gol - Olise (Bayern Monaco), Schick (Bayer Leverkusen), Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), Suzuki (Friburgo), Tietz (Mainz)

3 gol - Matanovic (Friburgo), Gregoritsch (Augsburg), Fullkrug (Werder Brema), Krattenmacher (Elversberg), Burkardt (Eintracht Francoforte), Kane (Bayern Monaco)