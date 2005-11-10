Bundesliga, dove eravamo rimasti? Borussia davanti al Bayern ma la vera sorpresa è l’Elversberg
Niccolò Righi
La Bundesliga riparte domani e lo farà dal Signal Iduna Park di Dortmund, dove il Borussia proverà a mantenere la testa della classifica di Bundesliga contro il Werder Brema dell’ex Fullkrug dopo la partenza a razzo. Quattro gol su quattro partite per la squadra di Niko Kovac, attualmente avanti al Bayern Monaco che segue a ruota a 10 punti e potrà beneficiare di un Kane ed un Olise straripanti con le rispettive Nazionali durante la sosta.
La grande sorpresa delle prime quattro partite è però l’Elversberg, club neopromosso situato nella regione del Saarland che conta appena 13mila abitanti e che per 119 anni della propria storia ha navigato nelle serie minori del calcio tedesco prima della stoica promozione avvenuta 5 mesi fa. Sorpresa in negativo, invece, il Borussia Monchengladbach, che assieme al Venezia è l’unico club ancora a zero punti tra quelli dei top 5 campionati europei. Un inizio da incubo che ha già portato un inevitabile cambio in panchina e alla nomina dell’ex Genoa Alexander Blessin.
La 5ª giornata di Bundesliga
Venerdì 9 ottobre
Borussia Dortmund - Werder Brema ore 20:30
Sabato 10 ottobre
Hoffenheim - Amburgo ore 15:30
Augsburg - Bayern Monaco ore 15:30
Mainz - Bayer Leverkusen ore 15:30
Union Berlino - Elversberg ore 15:30
Paderborn - Stoccarda ore 15:30
RB Lipsia - Eintracht Francoforte ore 18:30
Domenica 11 ottobre
Colonia - Monchengladbach ore 15:30
Friburgo - Schalke 04 ore 17:30
La classifica di Bundesliga
1. Borussia Dortmund - 12 punti
2. Bayern Monaco - 10 punti
3. Friburgo - 10 punti
4. Augsburg - 7 punti
5. Bayer Leverkusen - 7 punti
6. Mainz - 7 punti
7. Elversberg - 7 punti
8. Werder Brema - 7 punti
9. RB Lipsia - 6 punti
10. Eintracht Francoforte - 5 punti
11. Schalke 04 - 5 punti
12. Paderborn - 4 punti
13. Colonia - 4 punti
14. Hoffenheim - 3 punti
15. Stoccarda - 3 punti
16. Amburgo - 3 punti
17. Union Berlino - 1 punti
18. Monchengladbach - 0 punti
La classifica marcatori
4 gol - Olise (Bayern Monaco), Schick (Bayer Leverkusen), Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), Suzuki (Friburgo), Tietz (Mainz)
3 gol - Matanovic (Friburgo), Gregoritsch (Augsburg), Fullkrug (Werder Brema), Krattenmacher (Elversberg), Burkardt (Eintracht Francoforte), Kane (Bayern Monaco)