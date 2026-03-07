Barcellona, Laporta: "Real, siamo alle solite. Aiuti arbitrali o fortuna sfacciata"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha riacceso la storica rivalità tra i due colossi del calcio spagnolo lanciando un attacco al vetriolo contro il Real Madrid all'indomani della loro sofferta vittoria sul Celta Vigo. Intervenendo durante un evento elettorale, il numero uno del club catalano ha messo in dubbio la legittimità della rete decisiva dei Blancos, suggerendo che il club della capitale continui a godere di un trattamento arbitrale di favore e di una fortuna sfacciata.

"Quel gol a noi sarebbe stato annullato", sostiene Laporta

Laporta non ha usato giri di parole commentando il finale della sfida del Madrid, sostenendo con fermezza che un gol simile, se segnato dal Barcellona, sarebbe stato annullato senza esitazione: "Hanno avuto la loro storica fortuna, ma quel gol doveva essere annullato per un fallo precedente. Contro di noi avrebbero fischiato fallo; ci è già successo all'Anoeta". Il riferimento è alla sconfitta per 2-1 subita dai blaugrana contro la Real Sociedad lo scorso gennaio, un episodio che brucia ancora nella memoria della dirigenza catalana.

Laporta: "Al Real Madrid succede sempre. Aiuti arbitrali o fortuna sfacciata"

Proseguendo nella sua analisi, il presidente ha suggerito l'esistenza di vantaggi sistemici a favore dei rivali di sempre, rincarando la dose con parole destinate a far discutere: "Al Real Madrid succede sempre la stessa cosa. Quando sono in difficoltà, o ricevono un aiuto dagli arbitri o succede qualcosa... Viene data loro sempre una spintina dalla sorte".