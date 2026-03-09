Laporta risponde a Xavi: "Sono sorpreso e ferito. Con questi giocatori lui avrebbe perso"

Joan Laporta ha reagito alle accuse esplosive di Xavi Hernández sul presunto rifiuto di far tornare Lionel Messi al Barça nel 2023. Durante il primo dibattito elettorale in vista delle presidenziali, l’ex dirigente si è detto "sorpreso e ferito" dalle dichiarazioni del suo ex allenatore: "Quando leggo le affermazioni di Xavi, penso a Hansi Flick. Sono state prese decisioni molto difficili per il bene del club. Ho fatto ciò che dovevo fare. Con quasi gli stessi giocatori, Xavi avrebbe perso e Flick avrebbe vinto".

Laporta ha anche criticato l’angolazione politica scelta da Xavi nell’intervista, sottolineando come l’ex tecnico fosse "strumentalizzato da Font": "Lui e Yuste hanno difeso la continuità di Xavi fino alla fine. È uno stile che non mi piace, e che nemmeno i tifosi del Barça apprezzano". Il presidente uscente cerca di difendersi e di chiarire la propria posizione a soli sette giorni dalle elezioni, cercando di smorzare le tensioni nate dalle accuse dell’ex allenatore.